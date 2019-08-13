Для кредитов за пределами Харьюмаа и Тарту могут ввести государственное поручительство

"Государство с его финансовыми инструментами могло бы прийти на помощь и выступить в роли поручителя. У нас есть фонд Kredex, который развивает такую деятельность, но у него могло бы быть больше средств для проведения региональной политики. В противном случае мы не сможем остановить отток людей из сельской местности. Конкретные решения должны быть готовы в правительстве в ближайшие шесть месяцев", — сообщил министр государственного управления Яак Ааб, передает rus.err.ee.

"Мы хотели расширить этот дом, но несмотря на достаточный для взятия кредита доход банк отказался выдать его для реновации именно в этом месте. По мнению банков, недвижимость за пределами Таллинна и Тарту практически не имеет ценности. Эта проблема касается почти всей Эстонии", — рассказал хозяин хутора Наари, член партии "Эстония 200" Игорь Таро.

Хотя банки заверяют, что им не важно для выдачи кредита, в каком уголке Эстонии живет человек, львиная доля сделок с недвижимостью все же совершается в Харьюском и Тартуском уездах.