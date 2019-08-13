13.08.2019, 09:58

Для кредитов за пределами Харьюмаа и Тарту могут ввести государственное поручительство


rus.delfi.ee
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Suvi Haanjas
Suvi HaanjasFoto: Raivo Tasso

В правительстве обсуждается возможность введения государственного поручительства для кредитов на ремонт и строительство жилья за пределами Харьюского уезда и Тарту, поскольку банки часто не готовы выдавать такие кредиты из-за низкой стоимости жилой недвижимости в большинстве районов Эстонии.

"Государство с его финансовыми инструментами могло бы прийти на помощь и выступить в роли поручителя. У нас есть фонд Kredex, который развивает такую деятельность, но у него могло бы быть больше средств для проведения региональной политики. В противном случае мы не сможем остановить отток людей из сельской местности. Конкретные решения должны быть готовы в правительстве в ближайшие шесть месяцев", — сообщил министр государственного управления Яак Ааб, передает rus.err.ee.

"Мы хотели расширить этот дом, но несмотря на достаточный для взятия кредита доход банк отказался выдать его для реновации именно в этом месте. По мнению банков, недвижимость за пределами Таллинна и Тарту практически не имеет ценности. Эта проблема касается почти всей Эстонии", — рассказал хозяин хутора Наари, член партии "Эстония 200" Игорь Таро.

Хотя банки заверяют, что им не важно для выдачи кредита, в каком уголке Эстонии живет человек, львиная доля сделок с недвижимостью все же совершается в Харьюском и Тартуском уездах.

"Сегодня 70% всех сделок с жилой недвижимостью совершается в Таллинне и Тарту, остальные 30% — в других частях Эстонии. Та же пропорция сохраняется и в договорах жилищных кредитов, выданных SEB. Если приобретается земля с намерением построить на ней дом, то это можно профинансировать кредитом. Условия, на которых приобретается недвижимость в Таллинне, не отличаются от условий в Вырумаа. Как правило, достаточно одного залога, но, в зависимости от проекта, в определенный период, например, во время строительства, может потребоваться и дополнительный залог", — пояснила глава отдела розничного банкинга SEB Силле Халлинг.

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