03.08.2019, 16:08

Для части клиентов Telia изменение пакета телеуслуг привело к его подорожанию в два раза


Лийса Ребане
Лийса Ребане
EST
Для части клиентов Telia изменение пакета телеуслуг привело к его подорожанию в два раза
Anni Õnneleid

Телекоммуникационная компания Telia обновила недавно свой пакет телеканалов, расширив их число. Однако в результате этого для части клиентов данная услуга стала в два раза дороже.

«Повысили втихаря цены пакетов, удалив из более дешевых основных пакетов ряд возможностей, называв это TeliaTV», - посетовал один из. из читателей Delfi.

„Самое существенное изменение произошло у пользователей MinuTV, чей пакет стоимостью 7 евро стал более чем в два раза дороже, туда добавляется услуга записи и детский уголок, чего теперь в новом Mini-пакете нет», - говорит читатель.

Ситуацию комментирует начальник телевизионного отдела Telia Eesti Карл Антон.

По его словам, компания Telia начала унифицировать свои телевизионные услуги в июне. «Это означает, что вместо двух платформ (MINU.TV и Telia TV) в дальнейшем клиентам будет предложено единое решение - Telia TV, которое по сравнению с MINU.TV имеет более богатое содержание и предоставляет больше возможностей выбора, его можно использовать и в телевизоре, и в интернет-среде», - говорит Антон.

„Основное отличие между MINU.TV и Telia TV и состояло в том, что пакет MINU.TV, который имел статус временного решения, входили Детский уголок и услуга Записи», - пояснил Антон. В Telia TV эти услуги, по его словам, как и раньше, будет возможно заказать за отдельную плату — первую за 3 евро, а вторую — за 5 евро в месяц.

«Цена изменилась только для тех клиентов MINU.TV, кто раньше реально использовал Детский уголок и/или услугу Записи, и кто желает эти услуги заказать и в дальнейшем», - сказал специалист.

Вместе с тем, бывшие клиенты MINU.TV теперь имеют возможность смотреть большее число каналов, получают доступ к дополнительным возможостям — таким, как Видеопрокат и услуга HBO в гаджетах, решение FOX Now и т.д.», - перечислил Антон.

Кроме того, клиенты смогут использовать функцию Telia 1, которая позволяет за ту же месячную плату заказывать себе в два раза более скоростной домашний интернет и выбирать бесплатно в услуге Видеозаписи два фильма ежемесячно.

„Изменения в телевизионных услугах Telia обусловлены тем, что компания теперь будет предлагать всем клиентам единообразное содержание. Ранее клиенты MINU.TV пользовались гораздо более скромным набором услуг по сравнению, скажем, с клиентами Telia TV. К сегодняшнему дню большинство клиентов MINU.TV переведены на услугу Telia TV, и подавляющая их часть восприняла это изменение позитивно», - заверил Антон.

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