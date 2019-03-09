Дизтопливо в Таллинне и Вильнюсе подешевело, в Риге подорожало

В пятницу, 8 марта, в Риге на АЗС "Circle K" бензин 95-й марки и дизтопливо стоили 1,234 евро за литр — на 0,8% больше, чем неделю назад.

В Вильнюсе 95-й бензин на АЗС "Circle K" подорожал на 1,7% — до 1,088 евро за литр, дизтопливо подешевело на 0,2% — до 1,068 евро за литр.

В Таллинне бензин 95-й марки подешевел на 3,8% — до 1,279 евро за литр, дизтопливо — на 3,7%, до 1,299 евро за литр.

Цена автогаза на минувшей неделе в Таллинне и Риге не изменилась и по-прежнему составила соответственно 0,629 евро и 0,599 евро за литр, в Вильнюсе — понизилась на 5,3%, до 0,509 евро за литр.