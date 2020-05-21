Дивидендная доходность на Таллиннской бирже выше, чем в США или Европе

Еще до начала кризиса, дивидендная доходность была на 2% выше, чем, например, у общего европейского индекса Stoxx Europe 600.

Аналитик Swedbank Марек Рандма говорит, что при нынешних ценах на акции средний показатель дивидендной доходности девяти предприятий Таллиннской биржи, анализом которых занимается банк, составляет 4,9%, что чуть ниже, чем средний показатель прошлого года. При этом он отмечает, что дивидендная доходность прошлого года была необычно высокой.

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