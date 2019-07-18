18.07.2019, 21:50

Директор рекрутинг-компании: вопрос указания зарплаты в объявлении должен решать работодатель, а не государство


rus.delfi.ee
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Töökuulutused
TöökuulutusedFoto: MARI LUUD

Государство не должно заставлять предприятия обнародовать величину зарплаты в объявлениях о приеме на работу, решение об этом должен принимать работодатель. Во многих случаях указание размера зарплаты в объявлении для работодателя полезно, считает член правления предприятия Brandem‎ Baltic (подбор персонала) Пааво Хейл.

На прошлой неделе парламент Литвы принял изменения в трудовое законодательство, согласно которым работодатели должны указывать в объявлениях о работе вилку зарплат. Таким образом, Эстония осталась единственной страной Прибалтики, где это не является обязательным.

Как считает Хейл, во многих случаях оглашение в объявлении размера зарплаты полезно как для работодателя, так и соискателя, но часто бывает и так, когда на раннем этапе вербовки рабочей силы это не является необходимым, возможным или разумным.

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Первым возникает вопрос — что считать объявлением о работе? Помимо специализированных порталов, сегодня есть куча возможностей дать рекламу о предлагаемой работе (социальные сети, баннеры, листовки и тд). Второе — как проконтролировать выполнение закона?

В Латвии, например, по словам руководителя эстонской рекрутинговой фирмы, данное правило действует в основном на порталах, в других случаях это требование не соблюдается.

Еще одна возникающая проблема — возможная вилка в размере зарплаты. Максимальная и минимальная величина могут отличаться в разы и не давать кандидату конкретной и содержательной информации.

”Самое лучшее, что может сделать здесь государство, — это вообще ничего не делать. Вопрос указания зарплаты и других аргументов при поиске рабочей силы должен быть отдан на решение работодателю. Так же, как у каждого соискателя есть право указать в CV свои пожелания по размеру зарплаты”, — считает Хейл.

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