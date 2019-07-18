Директор рекрутинг-компании: вопрос указания зарплаты в объявлении должен решать работодатель, а не государство

На прошлой неделе парламент Литвы принял изменения в трудовое законодательство, согласно которым работодатели должны указывать в объявлениях о работе вилку зарплат. Таким образом, Эстония осталась единственной страной Прибалтики, где это не является обязательным.

Как считает Хейл, во многих случаях оглашение в объявлении размера зарплаты полезно как для работодателя, так и соискателя, но часто бывает и так, когда на раннем этапе вербовки рабочей силы это не является необходимым, возможным или разумным.

Первым возникает вопрос — что считать объявлением о работе? Помимо специализированных порталов, сегодня есть куча возможностей дать рекламу о предлагаемой работе (социальные сети, баннеры, листовки и тд). Второе — как проконтролировать выполнение закона?

В Латвии, например, по словам руководителя эстонской рекрутинговой фирмы, данное правило действует в основном на порталах, в других случаях это требование не соблюдается.

Еще одна возникающая проблема — возможная вилка в размере зарплаты. Максимальная и минимальная величина могут отличаться в разы и не давать кандидату конкретной и содержательной информации.