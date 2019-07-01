Директор по закупкам Rimi об ”играх” с акцизами: в итоге по крайней мере в какой-то степени это оплатит потребитель

”Всевозможное снижение-поднятие акцизов и жонглирование налогами дорого обходится предприятиям. С большой долей вероятности все эти расходы в итоге по крайней мере в какой-то степени оплатит конечный потребитель”, — рассуждает Амор.
”За сохранение стабильной экономико-предпринимательской среды должно отвечать правительство. Оно должно, наконец, решить, что оно делает: пытается поправить здоровье народа, залатать дыры в государственном бюджете или победить приграничную торговлю”, — пишет он.
Что касается уровня цен на алкоголь как такового, то он, по словам Амора, зависит от конкуренции. ”Хорошую цену обеспечивает жесткая конкуренция, и с этим в в сфере розничной торговли в Эстонии проблем нет”, — говорит он и добавляет, что на кошельках потребителей снижение акцизов на алкоголь отразиться совсем скоро.
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