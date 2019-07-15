15.07.2019, 20:41

Директор по персоналу: летом домашний офис более эффективен


rus.delfi.ee
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Dell sülearvutid 12.03.2019
Dell sülearvutid 12.03.2019Foto: Andres Putting

Директор по персоналу Tele2 Хелена Эверт рекомендует предприятиям доверять своим работникам и разрешать им летом работать в домашних офисах и даже на верандах кафе на открытом воздухе, потому что это, с одной стороны, повышает удовлетворённость самих работников, а с другой, улучшает результаты их труда.

Хелена Эверт сказала, что в порядке эксперимента всем офисным работникам Tele2 было разрешено приходить и уходить, когда они сами пожелают. ”Если уж на то пошло, чтобы идти в ногу со временем, с обществом и рынком труда, ничего другого не остаётся, как предоставить людям свободу. Молодежь больше не хочет надолго связывать себя с одним предприятием, поэтому организациям приходится предлагать им работу и изменять условия так, чтобы они были максимально привлекательными и комфортными”, — поделилась директор по персоналу, добавив, что, на самом деле, в разгар лета никому не хочется сидеть в офисе.

”Если в течение последнего полугодия в Tele2 домашним офисом регулярно пользовались 70 процентов работников, то сейчас, в июле, настоящий офис практически пуст. Иногда оглядываешься вокруг, и возникает обманчивое чувство, что у нас вообще никто больше не работает. Да, многие руководители на нашем предприятии именно этого и опасались. Они боялись, что работа останется невыполненной. Мы развеяли их страхи в процессе общения. Этому способствовали также и положительные примеры”, — сказала Эверт.

Хелена Эверт считает, что если сотрудник под присмотром начальства сидит за компьютером, это ещё не значит, то он делает что-то полезное. ”Человека заставляет работать по-настоящему с огоньком совершенно иная, внутренняя мотивация. Когда работники чувствуют, что им доверяют, они выполняют свою работу с душой”, — уверена Эверт.

”Для работы в домашнем офисе или на свежем воздухе предприятие само должно создать условия. Год назад мы заменили оставшиеся настольные компьютеры ноутбуками, вся работа теперь в цифровом виде, и все материалы есть в интернете. Все изъявившие желание работники получили бесплатно WiFi-роутеры с неограниченным доступом в интернет. Рабочие собрания также проводятся в виде веб-конференций, — продолжила рассказывать Эверт. — В результате изменений показатели удовлетворённости работников, продуктивности и взаимодействия отделов резко улучшились. Поскольку многим всё же лучше работается в офисе, для них изменения выражаются в свободном графике, например, они могут в любое время пойти в магазин или на спортивную тренировку”.

”Я призываю предприятия давать работникам больше свободы. На самом деле, уже одно только сознание, что человек свободен, повышает его производительность и лояльность. Доверяйте своим людям, дайте им возможность работать на свежем воздухе, например, в уличном кафе или в парке. Интернет ведь есть везде”, — сказала Эверт.

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