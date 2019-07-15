Директор по персоналу: летом домашний офис более эффективен

Хелена Эверт сказала, что в порядке эксперимента всем офисным работникам Tele2 было разрешено приходить и уходить, когда они сами пожелают. ”Если уж на то пошло, чтобы идти в ногу со временем, с обществом и рынком труда, ничего другого не остаётся, как предоставить людям свободу. Молодежь больше не хочет надолго связывать себя с одним предприятием, поэтому организациям приходится предлагать им работу и изменять условия так, чтобы они были максимально привлекательными и комфортными”, — поделилась директор по персоналу, добавив, что, на самом деле, в разгар лета никому не хочется сидеть в офисе.

”Если в течение последнего полугодия в Tele2 домашним офисом регулярно пользовались 70 процентов работников, то сейчас, в июле, настоящий офис практически пуст. Иногда оглядываешься вокруг, и возникает обманчивое чувство, что у нас вообще никто больше не работает. Да, многие руководители на нашем предприятии именно этого и опасались. Они боялись, что работа останется невыполненной. Мы развеяли их страхи в процессе общения. Этому способствовали также и положительные примеры”, — сказала Эверт.

Хелена Эверт считает, что если сотрудник под присмотром начальства сидит за компьютером, это ещё не значит, то он делает что-то полезное. ”Человека заставляет работать по-настоящему с огоньком совершенно иная, внутренняя мотивация. Когда работники чувствуют, что им доверяют, они выполняют свою работу с душой”, — уверена Эверт.