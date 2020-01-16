Директор латвийской сети SuperAlko: новые виды табачной продукции способствовали росту приграничной торговли
Директор сети SuperAlko Латвия Лаури Уйбо считает, что приграничные магазины среди эстонцев по-прежнему пользуются популярностью. Продажа спиртного стабилизировалась, и большого роста продаж в этом году не просматривается, но в то же время в рост пошли другие группы товаров. Наиболее заметное увеличение оборота показали за последний год новые виды табачной продукции, сообщает пресс-служба торгового предприятия.
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