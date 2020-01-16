16.01.2020, 08:31

Директор латвийской сети SuperAlko: новые виды табачной продукции способствовали росту приграничной торговли


Эгерт Пярна, Kasulik.ee
EST 1
Директор латвийской сети SuperAlko: новые виды табачной продукции способствовали росту приграничной торговли
Taavi Sepp

Директор сети SuperAlko Латвия Лаури Уйбо считает, что приграничные магазины среди эстонцев по-прежнему пользуются популярностью. Продажа спиртного стабилизировалась, и большого роста продаж в этом году не просматривается, но в то же время в рост пошли другие группы товаров. Наиболее заметное увеличение оборота показали за последний год новые виды табачной продукции, сообщает пресс-служба торгового предприятия.

"В случае сигарет ценовая разница с Эстонией составляет почти 10%, а что касается жидкости для электронных сигарет, то она иногда многократная", — сказал Уйбо. "Обычные сигареты покупают как правило вместе с алкоголем и только из-за них в Латвию не ездят, но в отношении жидкостей для электронных сигарет и устройств для нагревания табака люди ведут себя по-другому".

Если еще в начале прошлого года самыми продаваемыми из новой табачной продукции были жидкости для электронных сигарет, то сейчас их обошли табачные стики для нагревания HEETS, совместимые с электронным нагревателем табака IQOS.

Читайте также:

"Продаем ежемесячно в двух своих магазинах свыше сотни устройств IQOS, а в сентябре продажи приблизились к двумстам. Стиков HEETS продано к сегодняшнему дню свыше миллиона, их реализация выросла по сравнению с весной в три раза", — сообщил Уйбо.

"В пользу нагревательной табачной продукции играет то, что в отличие от Латвии, Литвы и России, по законодательству Эстонии она в стране недоступна", — добавил Уйбо.

Читайте также: