Директор Института кино: Эстония должна заплатить более 10 млн евро за съемки фильма Нолана

При Эстонском институте кинематографии существует программа Film Estonia, которая позволяет в случае съёмок таких крупномасштабных фильмов как "Tenet" покрывать съемочной группе 30% произведенных в Эстонии расходов.

По словам Сепп, она подала заявку в государственный резерв, но не знает, когда будет принято решение.

"Поскольку это бизнес-соглашение, я не могу разглашать его детали", — пояснила Сепп и добавила, что запрашиваемая сумма составляет более десяти миллионов, но меньше ста миллионов евро.

"У нас есть такая мера поддержки, и там существуют определенные условия, при которых эти расходы должны быть сделаны. Многие расходы, которые должны быть произведены американцами, составляют затраты на рабочую силу, они должны платить зарплату жителям Эстонии, и часть этой суммы через налоги поступит обратно эстонскому государству. И все расходы должны быть такими, чтобы эти деньги фактически были возвращены государству. Не все будет возвращено в виде прямых налогов, но большая часть вернется через косвенные налоги, то есть через плату за гостиницы, общественное питание, расходы транспортных фирм и этот расчет занимает полгода", — объяснила Сепп.