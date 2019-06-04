Директор-эстонец финской компании: Эстонии нужно еще около 200 000 работников, эстонский язык и культура никуда не денутся

”Эта проблема, которую мы всяческим образом пытаемся решить. Искали за границей, арендовали рабочую силу у специализированных предприятий. Как удачно, так и не удачно. По моей оценке, Эстонии нужно еще 200 000 работников.

Промышленность и экспорт — мотор эстонской экономики. Для того, чтобы в длительной перспективе Эстония была экономически успешна, здесь должна быть современная промышленность, а для этого нужны люди. И в электронной промышленности тоже нужны люди — современные автоматические линии предполагают не только инженеров, но рабочих с более простыми задачами, причем отличных рабочих.

Эстонский язык и культура никуда не денутся. Если меня сумели научить эстонскому языку, народному танцу и песне, то в Эстонии ничего не случится, если здесь появятся специалисты. Если в перспективе пары сотен лет в результате роста населения сюда начнется движение народа из Азии через Сибирь, то было бы просто здорово, если бы здесь на границе стояли пару украинцев вместе с угандцем и турком. А так ни одного стоять не будет", - считает Отт Пукк.