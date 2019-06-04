Директор Elering: влияние импорта российской электроэнергии на эстонский рынок преувеличено

Компания Eesti Energia испытывает сложности с продажей произведенной в Эстонии электроэнергией и вынуждена отправлять работников в принудительный отпуск. Объясняя это в том числе поступлением на эстонский рынок дешевой российской электроэнергии.



Однако, по мнению Таави Вескимяги, особых конкурентных преимуществ у российских энергетиков перед местными производителями нет.



”Эстонско-российская граница для торговли электроэнергией закрыта. Ни одной привилегии Elering России не дает. Наоборот, мы применяем для защиты местных производителей самые строгие меры, граница для торговли закрыта, хотя у нас 1000 MW мощности для торговых потребностей есть. Во все Балтийские страны российская энергия приходила через Литву. Литва этого хотела.



Не российский импорт закрывает нарвские станции, а европейские солнце и ветер. Даже если бы российские станции должны были покупать квоты на СО2, их среднее содержание было бы наполовину ниже в сравнении с эстонскими станциями.

