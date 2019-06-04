Директор Elering: влияние импорта российской электроэнергии на эстонский рынок преувеличено
Руководитель эстонской распределительной сети Elering Таави Вескимяги считает, что влияние импорта российской электроэнергии на эстонский рынок преувеличено.
Руководитель эстонской распределительной сети Elering Таави Вескимяги считает, что влияние импорта российской электроэнергии на эстонский рынок преувеличено.
Компания Eesti Energia испытывает сложности с продажей произведенной в Эстонии электроэнергией и вынуждена отправлять работников в принудительный отпуск. Объясняя это в том числе поступлением на эстонский рынок дешевой российской электроэнергии.
Однако, по мнению Таави Вескимяги, особых конкурентных преимуществ у российских энергетиков перед местными производителями нет.
”Эстонско-российская граница для торговли электроэнергией закрыта. Ни одной привилегии Elering России не дает. Наоборот, мы применяем для защиты местных производителей самые строгие меры, граница для торговли закрыта, хотя у нас 1000 MW мощности для торговых потребностей есть. Во все Балтийские страны российская энергия приходила через Литву. Литва этого хотела.
Не российский импорт закрывает нарвские станции, а европейские солнце и ветер. Даже если бы российские станции должны были покупать квоты на СО2, их среднее содержание было бы наполовину ниже в сравнении с эстонскими станциями.
Но даже учитывая это, влияние российского импорта очень сильно переоценено. Если Балтийские и Северные страны выработали в 2018 году почти 420 Twh электроэнергии, то импортировали через Финляндию и Литву из третьих стран 13,3 Twh, или около 3 процентов.
Поэтому прекращение этого импорта не имело бы очень большого влияния на рыночную цену электроэнергии. К примеру, если прекратить продажу российской энергии через Белоруссию в Литву, это повысит потребительскую цену электричества на три процента. Нарвским электростанциям этот рост цен погоды не сделает.
Поэтому, по большому счету говоря, каждый лишний евро, который заплатит эстонский потребитель, осядет не в кармане Eesti Energia, а пойдет производителям, находящимся в других странах Европы. В интересах эстонского общества скорее не высокая, а низкая цена на электричество”, — сказал Вескимяги в интервью Eesti Ekspress.
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