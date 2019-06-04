Директор Elering: влияние импорта российской электроэнергии на эстонский рынок преувеличено

Но даже учитывая это, влияние российского импорта очень сильно переоценено. Если Балтийские и Северные страны выработали в 2018 году почти 420 Twh электроэнергии, то импортировали через Финляндию и Литву из третьих стран 13,3 Twh, или около 3 процентов.
Поэтому прекращение этого импорта не имело бы очень большого влияния на рыночную цену электроэнергии. К примеру, если прекратить продажу российской энергии через Белоруссию в Литву, это повысит потребительскую цену электричества на три процента. Нарвским электростанциям этот рост цен погоды не сделает.
Поэтому, по большому счету говоря, каждый лишний евро, который заплатит эстонский потребитель, осядет не в кармане Eesti Energia, а пойдет производителям, находящимся в других странах Европы. В интересах эстонского общества скорее не высокая, а низкая цена на электричество”, — сказал Вескимяги в интервью Eesti Ekspress.
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