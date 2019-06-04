04.06.2019, 22:17

Директор Elering: влияние импорта российской электроэнергии на эстонский рынок преувеличено

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rus.delfi.ee
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TAAVI VESKIMÄGI: Mina töötan sisemise motivatsiooni pealt, mind tegelikult ka huvitab, mida ma teen.
TAAVI VESKIMÄGI: Mina töötan sisemise motivatsiooni pealt, mind tegelikult ka huvitab, mida ma teen.Foto: Madis Veltman

Руководитель эстонской распределительной сети Elering Таави Вескимяги считает, что влияние импорта российской электроэнергии на эстонский рынок преувеличено.

Компания Eesti Energia испытывает сложности с продажей произведенной в Эстонии электроэнергией и вынуждена отправлять работников в принудительный отпуск. Объясняя это в том числе поступлением на эстонский рынок дешевой российской электроэнергии.

Однако, по мнению Таави Вескимяги, особых конкурентных преимуществ у российских энергетиков перед местными производителями нет.

”Эстонско-российская граница для торговли электроэнергией закрыта. Ни одной привилегии Elering России не дает. Наоборот, мы применяем для защиты местных производителей самые строгие меры, граница для торговли закрыта, хотя у нас 1000 MW мощности для торговых потребностей есть. Во все Балтийские страны российская энергия приходила через Литву. Литва этого хотела.

Не российский импорт закрывает нарвские станции, а европейские солнце и ветер. Даже если бы российские станции должны были покупать квоты на СО2, их среднее содержание было бы наполовину ниже в сравнении с эстонскими станциями.

Но даже учитывая это, влияние российского импорта очень сильно переоценено. Если Балтийские и Северные страны выработали в 2018 году почти 420 Twh электроэнергии, то импортировали через Финляндию и Литву из третьих стран 13,3 Twh, или около 3 процентов.

Поэтому прекращение этого импорта не имело бы очень большого влияния на рыночную цену электроэнергии. К примеру, если прекратить продажу российской энергии через Белоруссию в Литву, это повысит потребительскую цену электричества на три процента. Нарвским электростанциям этот рост цен погоды не сделает.

Поэтому, по большому счету говоря, каждый лишний евро, который заплатит эстонский потребитель, осядет не в кармане Eesti Energia, а пойдет производителям, находящимся в других странах Европы. В интересах эстонского общества скорее не высокая, а низкая цена на электричество”, — сказал Вескимяги в интервью Eesti Ekspress.

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