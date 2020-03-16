Директива ЕС: одурачивание потребителей липовыми скидками станет наказуемым

На прошлой неделе мы писали на примере интернет-магазина K-rauta о том, как обманчивыми скидочными кампаниями пытаются заманить людей покупать. На самом деле, мухлевание с ценами распространено во всех магазинах и секторах, его сложно распознать, и сейчас такая деятельность не является незаконной, но все может измениться через пару лет.

По словам руководителя отдела потребления Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) Яаны Таэл, насчет игр с ценами к ним обращается не особенно много людей. "В год десяток жалоб", — сказала она.

Раньше у TTJA не было возможности определить, как торговцы играют с ценами, но теперь разработан инструмент, при помощи которого можно это сделать. Департамент таким образом следит за рынком, и результаты печальные. "Большая часть магазинов использует этот метод. Невозможно сказать, чтобы здесь шла речь о необычном поведении одного магазина, это на самом деле довольно распространено", — признала Таэл.

Когда с торговцами связываются или приглашают их на прием, они преимущественно используют два оправдания: это якобы техническая проблема и распространенная на рынке практика. "Это, конечно, для нас никакой не аргумент, что другие тоже делают. На самом деле это и означает, что мы должны подходить более широко", — констатировала Таэл.