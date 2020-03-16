Директива ЕС: одурачивание потребителей липовыми скидками станет наказуемым(18)
Через пару лет Эстония также должна перенять в свои законы директиву Евросоюза, которая среди прочего регулирует и отображение и использование льготных цен.
Через пару лет Эстония также должна перенять в свои законы директиву Евросоюза, которая среди прочего регулирует и отображение и использование льготных цен.
На прошлой неделе мы писали на примере интернет-магазина K-rauta о том, как обманчивыми скидочными кампаниями пытаются заманить людей покупать. На самом деле, мухлевание с ценами распространено во всех магазинах и секторах, его сложно распознать, и сейчас такая деятельность не является незаконной, но все может измениться через пару лет.
По словам руководителя отдела потребления Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) Яаны Таэл, насчет игр с ценами к ним обращается не особенно много людей. "В год десяток жалоб", — сказала она.
Раньше у TTJA не было возможности определить, как торговцы играют с ценами, но теперь разработан инструмент, при помощи которого можно это сделать. Департамент таким образом следит за рынком, и результаты печальные. "Большая часть магазинов использует этот метод. Невозможно сказать, чтобы здесь шла речь о необычном поведении одного магазина, это на самом деле довольно распространено", — признала Таэл.
Когда с торговцами связываются или приглашают их на прием, они преимущественно используют два оправдания: это якобы техническая проблема и распространенная на рынке практика. "Это, конечно, для нас никакой не аргумент, что другие тоже делают. На самом деле это и означает, что мы должны подходить более широко", — констатировала Таэл.
Мухлевание с ценами — это не только эстонская проблема, это делают повсюду в мире. TTJA сообщил, что через два года вступит в силу директива Евросоюза, которая установит конкретные границы, когда речь идет о льготной цене и когда нет.
Речь идет о евродирективе 2019/2161, на основании которой к ранее действовавшей директиве 98/6/EÜ добавляют новую статью. Она предписывает, что в каждом сообщении о снижении цены следует показывать прежнюю цену, которую предприниматель применял в течение определенного промежутка времени до снижения цены. А прежняя цена — это самая низкая цена продажи в течение известного промежутка времени, который не короче 30 дней до снижения цены. Некоторые исключения можно сделать для скоропортящегося товара и в случае, если товар только что поступил в продажу.
Таким образом, если раньше мухлевание с ценами было просто неэтичным приемом торговли, то начиная с 28 мая 2022 года оно также станет незаконным и наказуемым.
TTJA уже начал информировать торговцев о директиве и следить за ними. Департамент также собирается составить торговцам правила, которые уточняют, как отображать цены так, чтобы не слишком вводить потребителя в заблуждение.
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