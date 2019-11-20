Дилер Citroën и Honda в странах Балтии сменит собственника

Входящая в концерн Bassadone Automotive компания Auto-Bon OY импортирует и продает в Финляндии легковые автомобили и микроавтобусы Citroën и Peugeot, а также запасные части и дополнительное снаряжение для них. Действующее в Эстонии предприятие Auto-Bon OÜ представляет и продает автомобили Peugeot.
Компания Veho Eesti была основана в 1992 году. Предприятие импортирует легковые и коммерческие автомобили Citroën в Эстонию, Латвию и Литву, а также занимается розничными продажами автомобилей Honda в Таллинне. В прошлом году оборот Veho Eesti составил 74 миллиона евро. На предприятии работает 121 человек.
По соглашению сторон стоимость и прочие детали сделки являются конфиденциальными. Сделка вступит в силу после ее одобрения департаментами конкуренции стран.
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