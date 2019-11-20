Дилер Citroën и Honda в странах Балтии сменит собственника

”Эта сделка позволяет нам сфокусироваться на приобретении Silberauto и ее развитии в странах Балтии, а также на представлении и розничных продажах автомобилей Mercedes-Benz”, — сказал руководитель Veho в странах Балтии Кеннет Найман.

Учрежденная в 1939 году финская компания Veho помимо Финляндии действует также в Швеции и странах Балтии. Предприятие было создано в качестве партнера Mercedes-Benz и эта марка по-прежнему занимает центральное место в стратегии Veho.

Коммерческая деятельность Veho включает широкий спектр связанных с транспортом услуг и решений — от легковых автомобилей до тяжелых грузовиков. В прошлом году оборот предприятия достиг 1,2 миллиарда евро, причем пятая часть оборота пришлась на Швецию и страны Балтии.