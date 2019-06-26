Дэвид Бекхэм сделал эстонскому производителю саун подарок в 300 000 евро

У Дэвида Бекхэма в Instagram более 55 млн подписчиков. Анализирующее социальные медиаканалы предприятие Hopper подсчитало, что заказ платной рекламы у футболиста обошелся бы в 300 000 евро.

Iglucraft же не пришлось отстегивать такую сумму, рассказала Прийт Каллас, так как изесный футболист пошел на встречу производителю и выставил фото в Instagram просто так, после того как его попросили.