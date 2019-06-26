Дэвид Бекхэм сделал эстонскому производителю саун подарок в 300 000 евро

Эстонский производитель саун Iglucraft стал известным на весь мир благодаря тому, что продал сауну британскому футболисту Дэвиду Бекхэму. Руководитель предприятия Прийт Каллас говорит, что бесплатная реклама от именитого клиента научила его двум вещам: надо смело спрашивать и мыслить шире, пишет Äripäev.
У Дэвида Бекхэма в Instagram более 55 млн подписчиков. Анализирующее социальные медиаканалы предприятие Hopper подсчитало, что заказ платной рекламы у футболиста обошелся бы в 300 000 евро.
Iglucraft же не пришлось отстегивать такую сумму, рассказала Прийт Каллас, так как изесный футболист пошел на встречу производителю и выставил фото в Instagram просто так, после того как его попросили.
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