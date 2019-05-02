02.05.2019, 17:10

Девелопер подал дополненное ходатайство для спецпланировки железнодорожного туннеля между Эстонией и Финляндией и искусственного острова

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rus.delfi.ee
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Девелопер подал дополненное ходатайство для спецпланировки железнодорожного туннеля между Эстонией и Финляндией и искусственного острова
Foto: Kuvatõmmis

Адвокатское бюро Sorainen отправило от имени Finest Bay Area Development Estonia OÜ Министерству финансов дополненное ходатайство, чтобы инициировать специальную планировку железнодорожного туннеля между Эстонией и Финляндией и связанного с ним искусственного острова.

"Ради развития региона и хорошего транспортного сообщения проект железнодорожного туннеля между Эстонией и Финляндией стоит обдумать, потому что от этого получат пользу как окрестности столицы, так и вся Эстония в целом", — видел министр госадминистрирования Яак Ааб положительные стороны инициирования специальной планировки. "Но очень важно предварительно точно выяснить все возможные сопутствующие обязательства, риски и пользу. Если инициируют государственную специальную планировку, особенно важно оценить влияние как на природную, так и на жизненную среду", — сказал Ааб.

В первоначальном, поданном в конце прошлого года ходатайстве было множество вопросов, которые, по оценке различных министерств, нуждались в более основательном объяснении. Поэтому министерство финансов попросило девелопера предоставить дополнительные данные, чтобы решить, инициировать ли специальную планировку проекта железнодорожного туннеля или нет. Дополнительную информацию попросили о цели, плане финансирования, графике планируемой деятельности и другом. В случае туннель речь идет о стратегической инфраструктуре международного масштаба, поэтому следует еще до возможного инициирования специальной планировки подробнее выяснить обстоятельства.

"Мы видим, что в лице туннеля между Эстонией и Финляндией речь идет о важном и перспективном проекте. На очень важном месте в нем сотрудничество между странами, и это на всех этапах проекта", — сказала советник по составлению государственных специальных планировок Хедди Класен. "Для обеспечения постоянного сотрудничества важно заключить и меморандум об общих намерениях между Эстонией и Финляндией", — назвала Класен интерес государства.

Также для государства важно, чтобы планируемый железнодорожный туннель соединили с трассой Rail Baltic как в пассажирских, так и грузовых перевозках.

Далее Министерство финансов представит дополненное ходатайство другим министерствам и учреждениям, попросив их оценить, является ли ходатайство достаточным, чтобы решить, инициировать ли государственную специальную планировку или нет. Окончательное решение примет правительство.

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