Девелопер подал дополненное ходатайство для спецпланировки железнодорожного туннеля между Эстонией и Финляндией и искусственного острова

"Ради развития региона и хорошего транспортного сообщения проект железнодорожного туннеля между Эстонией и Финляндией стоит обдумать, потому что от этого получат пользу как окрестности столицы, так и вся Эстония в целом", — видел министр госадминистрирования Яак Ааб положительные стороны инициирования специальной планировки. "Но очень важно предварительно точно выяснить все возможные сопутствующие обязательства, риски и пользу. Если инициируют государственную специальную планировку, особенно важно оценить влияние как на природную, так и на жизненную среду", — сказал Ааб.

В первоначальном, поданном в конце прошлого года ходатайстве было множество вопросов, которые, по оценке различных министерств, нуждались в более основательном объяснении. Поэтому министерство финансов попросило девелопера предоставить дополнительные данные, чтобы решить, инициировать ли специальную планировку проекта железнодорожного туннеля или нет. Дополнительную информацию попросили о цели, плане финансирования, графике планируемой деятельности и другом. В случае туннель речь идет о стратегической инфраструктуре международного масштаба, поэтому следует еще до возможного инициирования специальной планировки подробнее выяснить обстоятельства.

"Мы видим, что в лице туннеля между Эстонией и Финляндией речь идет о важном и перспективном проекте. На очень важном месте в нем сотрудничество между странами, и это на всех этапах проекта", — сказала советник по составлению государственных специальных планировок Хедди Класен. "Для обеспечения постоянного сотрудничества важно заключить и меморандум об общих намерениях между Эстонией и Финляндией", — назвала Класен интерес государства.