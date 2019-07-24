Deutsche Bank несет гигантские потери.18 000 сотрудников будут уволены

"Мы уже сделали важные шаги, чтобы реализовать нашу стратегию и трансформировать Deutsche Bank", — заявил глава правления банка Кристиан Зевинг (Christian Sewing). Он отметил, что во втором квартале была списана с баланса значительная часть расходов на реструктуризацию, и признал, что без этих расходов работа банка была бы более прибыльной.

Вместе с тем Зевинг заверил, что "в более стабильных сферах деятельности" Deutsche Bank выручка осталась на прежнем уровне или выросла. Согласно отчету, выручка во втором квартале составила 6,2 млрд евро, что на 6% меньше за аналогичный период 2018 года.

Deutsche Bank уволит 18 тысяч сотрудников

Ожидается, что программа реструктуризации Deutsche Bank обойдется в 7,4 млрд евро до конца 2022 года. За это время планируется сократить в общей сложности около 18 тысяч рабочих мест, то есть примерно пятую часть всего персонала. За последние 12 месяцев уже были уволены 4600 человек, после чего число сотрудников финансового института составляет 90,9 тысячи человек.