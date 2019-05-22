Детальная планировка Таллиннской больницы подготовлена к утверждению

Мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что город занимается проектированием Таллиннской больницы уже несколько лет, а в феврале этого года был заключен договор о сотрудничестве с государством при подготовке к созданию больницы. ”Направленная сегодня в горсобрание детальная планировка — первый шаг к закладке будущего медицинского городка в Ласнамяэ. Целью является обслуживание не только жителей Таллинна и Харьмаа, но, при необходимости, пациентов из других регионов, предлагая современное, безопасное, обоснованное лечение. Такой большой проект может осуществиться лишь при государственной поддержке, — подчеркнул Кылварт. — В первую очередь в ближайшие годы здесь появится медицинский центр, оказывающий необходимую для работы терапевтов амбулаторную специализированную медицинскую помощь, а также консультации специалистов. Преимуществом медицинского центра станет именно плотное сотрудничество терапевтов, специалистов и вспомогательного персонала, а также выбор медицинских услуг”.

Вице-мэр Бетина Бешкина добавила, что планируется сосредоточить в Ласнамяэском медицинском центре более десяти специальностей, в их числе реабилитационное лечение, офтальмология, лечение болезней внутренних органов, кардиология, ортопедия, психиатрия, стоматология и многие другие. ”Таким образом будут созданы условия для оказания в центре стабильной медицинской помощи в Ласнамяэ, — подчеркнула Бешкина. — В то же время, в перспективе город планирует создание современных медицинских центров во всех районах города, чтобы нуждающиеся в помощи получали качественные услуги”.

Будущая Таллиннская больница находится в районе Паэвялья между Нарвским шоссе и глинтом Маарьямяэ, с противоположной стороны шоссе расположен жилой район. Детальная планировка недвижимости по адресу Нарвское шоссе 129 и 129б, а также прилегающей территории, предлагает изменить целевое использование общей планировки как жилого района на зону размещения социальных объектов и объектов общественного пользования.

После утверждения детальной планировки Таллиннским горсобранием, Таллиннский департамент городского планирования и Ласнамяэская районная управа организуют открытую выставку детальной планировки, которая продлится, согласно закону, как минимум 30 дней.