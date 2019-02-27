Десятки тысяч человек в условиях дефицита рабочей силы не могут найти работу. Почему?

На настоящий момент в Эстонии насчитывается около 11 000 свободных вакансий и более 30 000 безработных. На вопрос о том, почему безработные не могут заполнить этот пробел, член правления кассы Реэлика Леэтмаа отвечает, что одну конкретную причину привести невозможно.



Graafika: Kairit Edovald



”Безусловно, отчасти проблема заключается в том, что умения наших клиентов, стоящих на учете в качестве безработных, не соответствуют желаниям работодателей: почти у 40% зарегистрированных безработных отсутствует специальное или профессиональное образование”, — отмечает она.

”С другой стороны у нас много сфер, где нехватка рабочей силы связана с низкими зарплатами и специфическими условиями труда, например, посменной или ночной работой”.

По словам специалиста, нехватка рабочих рук наблюдается в сфере инфотехнологий, деревообрабатывающей промышленности, здравоохранения и социальной защиты. Переизбыток работников — в бухгалтерском деле, администрировании информации и документации и сфере офисной работы в целом. Также наблюдается нехватка администраторов отелей, кассиров, билетеров, швей, поваров, официантов.

Что касается молодежи, то зачастую ей трудно найти работу из-за отсутствия опыта. Также некоторые бросают учебу и остаются не только без опыта, но и без образования. При этом работу молодежь выбирает по собственным критериям. ”Им должно быть интересно. Постоянно должно что-то происходит. Они выбирают не по зарплате, а по рабочей среде в общем”, — говорит Леэтмаа.