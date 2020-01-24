24.01.2020, 12:10

Десятки инвесторов эстонских инвестиционных платформ Kuetzal и Envestio обратились в полицию

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что делать, если вы стали жертвой?
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Десятки инвесторов эстонских инвестиционных платформ Kuetzal и Envestio обратились в полицию
Ekraanitõmmis

Департамент полиции и погранохраны получил десятки обращений в связи с недавно прекратившими деятельность эстонскими платформами ”народного инвестирования” Kuetzal и Envestio.

Глава службы по борьбе с мошенничеством и экономическими преступлениями криминального бюро Пыхьяской префектуры Юхан Оясоо сообщил, что на прошлой неделе полиция инициировала производство в связи с деятельностью Kuetzal OÜ. Производство проходит по статье мошенничества.

По его словам, из десятков подавших жалобы как минимум шесть являются гражданами Эстонии. Многие из них находятся за рубежом, поэтому полиция запросил помощь у других стран, чтобы получить показания людей.

В последние дни полиции также поступило много сообщений касательно инвестиционной платформы Envestio. Пресс-секретарь полиции Леана Лойде сообщила, что полиция уточняет детали, поэтому производство еще заведено не было. В случае признаков преступления будет инициировано уголовное производство. В связи с деятельностью Envestio SI OÜ полиции подала заявление и Европейская сеть краудфандинга.

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По словам Лойде, пока у полиции нет оснований полагать, что Envestio SI OÜ и Kuetzal OÜ могут быть связаны между собой.

Окружной прокурор Маргус Леллеп отметил, что нужно для начала выяснить, почему инвесторы потеряли деньги: потому что убыточно их инвестировали или потому что платформы намеренно ввели их в заблуждение?

12 января инвесторы получили письмо о том, что Kuetzal прекращает свою деятельность. Первые признаки наблюдались еще в декабре, когда появилась информация, что платформа привлекает проекты от не ведущих реальную деятельность предприятий, и люди бросились забирать свои деньги.

Исполнительный директор предприятия Максим Реутов также утверждал инвесторам, что в Латвии фирма находится под следствием из-за отмывания денег и на банковском счету фирмы заморожены 2,4 млн евро.

Домашняя страница Envestio не доступна с этого вторника. В тот же день на странице предприятия в Facebook появилось сообщение, что их домашняя страница якобы попала под хакерскую атаку. В сообщении фирма также обвиняла конкурентов в клевете, но признала, что возникли сложности с выплатой денег инвесторам. После этого Envestio не сообщала инвесторам никакой официальной информации.

Если вы также стали жертвой какой-либо из этих инвестиционных платформ, то жители Эстонии могут подать заявление на домашней странице полиции. Заявление также можно послать на адрес ppa@politsei.ee, как можно более точно описав обстоятельства, а также указав свои контактные данные, сумму ущерба, даты сделок и т.д.

Предупреждения можно посмотреть на странице Финансовой инспекции.

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