Десятки инвесторов эстонских инвестиционных платформ Kuetzal и Envestio обратились в полицию

Глава службы по борьбе с мошенничеством и экономическими преступлениями криминального бюро Пыхьяской префектуры Юхан Оясоо сообщил, что на прошлой неделе полиция инициировала производство в связи с деятельностью Kuetzal OÜ. Производство проходит по статье мошенничества.

По его словам, из десятков подавших жалобы как минимум шесть являются гражданами Эстонии. Многие из них находятся за рубежом, поэтому полиция запросил помощь у других стран, чтобы получить показания людей.

В последние дни полиции также поступило много сообщений касательно инвестиционной платформы Envestio. Пресс-секретарь полиции Леана Лойде сообщила, что полиция уточняет детали, поэтому производство еще заведено не было. В случае признаков преступления будет инициировано уголовное производство. В связи с деятельностью Envestio SI OÜ полиции подала заявление и Европейская сеть краудфандинга.

По словам Лойде, пока у полиции нет оснований полагать, что Envestio SI OÜ и Kuetzal OÜ могут быть связаны между собой.

Окружной прокурор Маргус Леллеп отметил, что нужно для начала выяснить, почему инвесторы потеряли деньги: потому что убыточно их инвестировали или потому что платформы намеренно ввели их в заблуждение?

12 января инвесторы получили письмо о том, что Kuetzal прекращает свою деятельность. Первые признаки наблюдались еще в декабре, когда появилась информация, что платформа привлекает проекты от не ведущих реальную деятельность предприятий, и люди бросились забирать свои деньги.