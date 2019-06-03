Дешевое российское электричество пока продолжит безнаказанно подрубать энергетику Ида-Вирумаа

Эстония является частью единого внутреннего рынка Европейского союза, поэтому не в ее компетенции вводить защитные пошлины, сообщил вице-канцлер по энергетике Минэкономики Тимо Татар.

”В этом вопросе нужно достичь единой договоренности с Евросоюзом. Эстония постоянно поднимает в Брюсселе вопрос о такой необходимости, и продолжит это делать. Но быстрых решений оттуда не будет”, — считает Татар.

Ввиду импорта дешевой российской электроэнергии к августу в Эстонии потеряют работу 500 энергетиков. Российское электричество приходит на рынок Северных и Балтийских стран как через Литву, так и через Финляндию.

Финляндия применяет в отношении импортируемой из России энергии плату за использование сети. ”Мы работаем сегодня во имя того, чтобы решение на тех принципах стало бы работать и в Балтийских странах, — пояснил Татар. — Так как это зависит не только от Эстонии, потому что торговля между странами Балтии и третьими странами идет через Литву, то мы постоянно работаем, чтобы как можно скорее выработать единую позицию среди всех стран Балтии”.