03.06.2019, 18:41

Дешевое российское электричество пока продолжит безнаказанно подрубать энергетику Ида-Вирумаа

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Андрес Реймер
Сийри Лийва
EST 36
Väino Kaldoja
Väino KaldojaFoto: Tiit Blaat

Производство эстонской электроэнергии и трудовая занятость в Ида-Вирумаа оказались полностью беззащитными перед произведенной по демпинговым ценам российским электричеством, выясняется из пояснений Министерства экономики.

Эстония является частью единого внутреннего рынка Европейского союза, поэтому не в ее компетенции вводить защитные пошлины, сообщил вице-канцлер по энергетике Минэкономики Тимо Татар.

”В этом вопросе нужно достичь единой договоренности с Евросоюзом. Эстония постоянно поднимает в Брюсселе вопрос о такой необходимости, и продолжит это делать. Но быстрых решений оттуда не будет”, — считает Татар.

Ввиду импорта дешевой российской электроэнергии к августу в Эстонии потеряют работу 500 энергетиков. Российское электричество приходит на рынок Северных и Балтийских стран как через Литву, так и через Финляндию.

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Финляндия применяет в отношении импортируемой из России энергии плату за использование сети. ”Мы работаем сегодня во имя того, чтобы решение на тех же принципах стало бы работать и в Балтийских странах, — пояснил Татар. — Так как это зависит не только от Эстонии, потому что торговля между странами Балтии и третьими странами идет через Литву, то мы постоянно работаем, чтобы как можно скорее выработать единую позицию среди всех стран Балтии”.

В то же время, как пояснил представитель распределительной сети Elering Айн Кёстер, Россия может влиять на биржевую цену электричества, непосредственно не поставляя свою энергию в единую балтийскую сеть.

”Ни один из продавцов т. н. дешевой электроэнергии может и не быть связан непосредственно с российской энергией, потому что предлагаемые цены основываются на биржевой цене. Российская энергия держит цену на электричество в балтийском регионе на низком уровне, но это ситуация может существовать и без российской энергии”.

Представитель Eesti Energia призвал государство занять более активную позицию. ”Вопрос в том, что сюда инвестировано много средств с тем, чтобы воздух был чистым. И теперь мы остановим свои инвестиции потому, что наша цена заметно выше, чем у электричества из России, которая не инвестировала ни цента в выполнение европейских требований?” — вопрошает Вяйно Калдоя.

По его мнению, решением было бы введение на российскую энергию налога, который бы учитывал инвестиции местных производителей в окружающую среду.

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