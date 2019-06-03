Дешевое российское электричество пока продолжит безнаказанно подрубать энергетику Ида-Вирумаа

В то же время, как пояснил представитель распределительной сети Elering Айн Кёстер, Россия может влиять на биржевую цену электричества, непосредственно не поставляя свою энергию в единую балтийскую сеть.
”Ни один из продавцов т. н. дешевой электроэнергии может и не быть связан непосредственно с российской энергией, потому что предлагаемые цены основываются на биржевой цене. Российская энергия держит цену на электричество в балтийском регионе на низком уровне, но это ситуация может существовать и без российской энергии”.
Представитель Eesti Energia призвал государство занять более активную позицию. ”Вопрос в том, что сюда инвестировано много денег с тем, чтобы воздух был чистым. И и теперь мы остановим свои инвестиции потому, что наша цена заметно выше, чем у электричества из России, которая не инвестировала ни цента в выполнение европейских требований?” — считает Вяйно Калдоя.
По его мнению, решением было бы введение на российскую энергию налога, который бы учитывал инвестиции местных производителей в окружающую среду.