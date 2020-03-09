Департаменты напоминают: без соответствующего сертификата ввозить семена из России в Эстонию больше нельзя

Это требование действует также в отношении растений, срезанных цветов, фруктов и овощей, садовых и лесных ягод. Правило должны соблюдать как предприниматели, так и частные лица. Ввоз сертифицируемых видов растений, сельскохозяйственных и овощных культур из России не разрешается. Перечень государств, откуда можно ввозить семена в Эстонию, можно найти здесь.

По словам специалиста по развитию таможенного отдела НТД Aлександра Миксюка, из-за теплой зимы с начала года на восточной границе было выявлено очень много нарушений, когда люди привозят в Эстонию семена, которые сюда завозить нельзя. „Уже скоро начнется сезон посадок и ввоз семян станет еще более частым, поэтому напоминаем, что из России в Эстонию семена ввозить нельзя”, — подчеркнул Mиксюк.

Начиная с 14 декабря 2019 года в Эстонии, а также в других государствах-членах Европейского союза (ЕС) изменился порядок ввоза растений и продуктов растительного происхождения. Новые правила и требования устанавливаются с целью предотвращения распространения опасных вредителей растений.