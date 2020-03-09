09.03.2020, 10:10

Департаменты напоминают: без соответствующего сертификата ввозить семена из России в Эстонию больше нельзя

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LUIGE LAAT
LUIGE LAATFoto: Karin Kaljuläte

В последние недели участились случаи, когда люди пытаются привезти из России в Эстонию семена растений. Налогово-таможенный департамент (НТД) и Департамент сельского хозяйства (ДСХ) напоминают, что ввозимые из-за пределов Европейского союза семена должны сопровождаться фитосанитарным сертификатом. Исключения для собственных нужд в небольших количествах более не действуют.

Это требование действует также в отношении растений, срезанных цветов, фруктов и овощей, садовых и лесных ягод. Правило должны соблюдать как предприниматели, так и частные лица. Ввоз сертифицируемых видов растений, сельскохозяйственных и овощных культур из России не разрешается. Перечень государств, откуда можно ввозить семена в Эстонию, можно найти здесь.

По словам специалиста по развитию таможенного отдела НТД Aлександра Миксюка, из-за теплой зимы с начала года на восточной границе было выявлено очень много нарушений, когда люди привозят в Эстонию семена, которые сюда завозить нельзя. „Уже скоро начнется сезон посадок и ввоз семян станет еще более частым, поэтому напоминаем, что из России в Эстонию семена ввозить нельзя”, — подчеркнул Mиксюк.

Начиная с 14 декабря 2019 года в Эстонии, а также в других государствах-членах Европейского союза (ЕС) изменился порядок ввоза растений и продуктов растительного происхождения. Новые правила и требования устанавливаются с целью предотвращения распространения опасных вредителей растений.

„Сертифицированное семя имеет проверенное качество и производственную цепочку. Фитосанитарный сертификат выдает фитосанитарная служба страны-производителя”, — сказала советник отдела экологического сельского хозяйства и семян Пийа Пуусепп. „Из государств, не входящих в список, не разрешается ввозить в Эстонию семена сертифицируемых видов растений. Семена несертифицирумых видов растений можно ввозить, если у них имеется фитосанитарный сертификат”, — добавила Пуусепп.

Больше информации о семенах можно найти здесь.

Пограничные пункты оборудованы инфоэкранами с информацией о разрешённых и запрещённых товарах. Информацию можно также получить у сотрудника таможни на месте или по телефону таможенной информации НТД 880 0814.

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