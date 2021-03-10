Департамент здоровья: Stockmann нарушает введенные правительством ограничения

Согласно распоряжению правительства, на выходных нахождение клиентов в магазинах, где продаются товары, не являющиеся предметами первой необходимости, запрещено. Товары могут отпускаться только на улице. Товары могут выдаваться через входную дверь или окно, при этом сам клиент не должен находиться в помещении.

Для торгового центра Stockmann это означает, что открытыми могут быть только продуктовый магазин и аптека. Но торговое предприятие этим не ограничивается и обещает людям возможность покупки и на выходных одежды и товаров для дома.

"Если тебе нужно что-то с верхних этажей, мы поможем. Если придешь на выходных в Stockmann и тебе нужно какой-то конкретный товар из отдела модной одежды, домашнего обихода или косметики, попроси помощь в инфопункте на первом этаже", — сообщает торговый центр со своих стендов и на интернет-страничке.

Foto: Aivar Pau

По мнению Департамента здоровья, тем самым Stockmann нарушает распоряжение правительства.

"Выдача заказов через инфопункт 1-го этажа не согласуется с распоряжением правительства ЭР, пояснил изданию Forte пресс-секретарь Департамента здоровья Кирси Пруудель.

Она сказала, что в распоряжении правительства приведены все исключения и отклоняться от правила нельзя.

"Общим правилом является то, что общеиспользуемые помещения магазинов и предприятий торговли могут быть открытыми с понедельника по пятницу. В торговых залах, расположенных в закрытых помещениях и общеиспользуемых помещениях нужно выполнять правило 2+2 и носить маски. В субботу и воскресенье товар может продаваться и выдаваться на торговых площадях под открытым небом, где при этом должно обеспечиваться рассредоточение людей", — сказала она.

"Департамент здоровья поясняет всем, что введенные правительством ограничения не имеют целью ущемить какую-либо сферу, а лишь призваны ограничить распространения вируса. Не будем уклоняться от правил!" — призвала Пруудел.