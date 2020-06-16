Департамент здоровья: ситуация в ночных клубах печальная

”В действительности же ситуация печальная — по сути все правила нарушаются, а организаторы не сделали ничего, чтобы исправить положение дел”, — говорит руководитель Ляэнеского отдела Департамент здоровья Кадри Юхкам.

По ее словам, в результате проведенных на прошлой неделе рейдов и на основании поступивших жалоб в отношении нескольких развлекательных заведений было начато производство по факту нарушения распоряжения Правительства ЭР, запрещающего проведение вечеринок в ночных клубах.

Представитель департамента отметила, что правило 2+2 при проведении мероприятий продолжает действовать, а в новых клубах его соблюдать просто невозможно.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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