Департамент здоровья: ситуация в ночных клубах печальная

Несмотря на запрет, многие ночные клубы уже открыли свои двери и проводят мероприятия, которые позиционируются организаторами не как обычные вечеринки и на которых они обещают соблюдать меры предосторожности.
”В действительности же ситуация печальная — по сути все правила нарушаются, а организаторы не сделали ничего, чтобы исправить положение дел”, — говорит руководитель Ляэнеского отдела Департамент здоровья Кадри Юхкам.
По ее словам, в результате проведенных на прошлой неделе рейдов и на основании поступивших жалоб в отношении нескольких развлекательных заведений было начато производство по факту нарушения распоряжения Правительства ЭР, запрещающего проведение вечеринок в ночных клубах.
Представитель департамента отметила, что правило 2+2 при проведении мероприятий продолжает действовать, а в новых клубах его соблюдать просто невозможно.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
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