Департамент здоровья осуждает кампании распродаж магазинов "Черная пятница"

"Сегодня, когда мы видим, как сильно у нас распространяется заражение коронавирусом, мы действительно не рекомендуем проведение таких кампаний", — сказала руководитель отдела эпиднадзора за инфекционными заболеваниями и эпидемиологической службой Департамента здоровья Ханна Сепп. "С предстоящей кампанией" Черная пятница "ясно, что это очень важный источник дохода для продавцов, но на этот раз более крупные кампании следует проводить в интернете".
Сама по себе организация кампании распродаж по скидкам не является нарушением приказа Департамента здоровья, но если она приводит к большему скоплению людей, Департамент считает необходимым вмешаться.
"Нарушившие распоряжение могут быть оштрафованы", — пояснила Сепп. Департамент здоровья напоминает, что действуют требования "2+2" и на ношение масок.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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