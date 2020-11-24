Департамент здоровья осуждает кампании распродаж магазинов "Черная пятница"

"Сегодня, когда мы видим, как сильно у нас распространяется заражение коронавирусом, мы действительно не рекомендуем проведение таких кампаний", — сказала руководитель отдела эпиднадзора за инфекционными заболеваниями и эпидемиологической службой Департамента здоровья Ханна Сепп. "С предстоящей кампанией" Черная пятница "ясно, что это очень важный источник дохода для продавцов, но на этот раз более крупные кампании следует проводить в интернете".

Сама по себе организация кампании распродаж по скидкам не является нарушением приказа Департамента здоровья, но если она приводит к большему скоплению людей, Департамент считает необходимым вмешаться.

"Нарушившие распоряжение могут быть оштрафованы", — пояснила Сепп. Департамент здоровья напоминает, что действуют требования "2+2" и на ношение масок.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!