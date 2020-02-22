Департамент защиты прав потребителей подал заявление на скандальный интернет-магазин в прокуратуру

Как сообщил TTJA, Департамент полиции и погранохраны оставил жалобу TTJA на магазин Reset.ee, не выполнивший своих обязательств перед клиентами, без рассмотрения. В связи с этим TTJA обратился в прокуратуру.

"TTJA по-прежнему считает, что деятельность Reset Eesti OÜ (ранее компания называлась OÜ HHLP) была противоправной", — сообщил департамент.

"Поскольку PPA уголовного дела не возбудил, мы решили обратиться дальше и подать заявление в Государственную прокуратуру", — сказано в пресс-релизе Департамента защиты прав потребителей.

Как уже сообщалось, представитель Reset Eesti OÜ сообщил, что фирма решила ходатайствовать о возбуждении банкротного производства.

Это означает, что когда фирма представит заявление о банкротстве, потребители в рамках банкротного производства смогут предъявлять свои требования.

Если вы заплатили за товар в рассрочку и с момента заключения договора о потребительском кредите не прошло 14 дней, вы можете расторгнуть договор. Для этого следует незамедлительно отправить заявление поставщику услуги кредита (банку/кредитору, но не Reset Eesti OÜ). Если прошло более 14 дней, то от договора отказаться уже нельзя. В этом случае придется вернуть весь кредит, вне зависимости от того, получили вы товар или нет.