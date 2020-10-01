Департамент выявил повышенное содержание загрязнителей в копченой рыбе и картофеле фри

В 12 случаях было выявление превышение норм содержания акриламидов, в 16 случаях — полиароматических углеводородов (PAH) и одном случае — тяжелых металлов.

Превышение уровня полиароматических углеводородов было выявлено прежде всего в копченой рыбе и мясе, превышение норм содержания акриламидов наблюдалось в кофе, картофеле фри, хлебо-булочных изделиях, чипсах и мюслях. По словам главного специалиста ведомства Кристи Каллип, отклонения были вызваны нарушением технологий приготовления.

Департамент отмечает, что превышение нормы автоматически не означает, что имеется угроза здоровью человека, поскольку нормы устанавливаются с запасом. Но при долгосрочном употреблении это все же может повлиять на здоровье, поэтому выявленным случаям следует уделить должное внимание.

Для рассредоточения пищевых рисков специалисты рекомендуют питаться взвешенно и разнообразно.