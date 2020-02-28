Департамент вышлет исправленные уведомления об оплате земельного налога

Новое уведомление отправляется на электронную почту, по СМС на телефонный номер или на почтовый адрес, со своим уведомлением можно ознакомиться также в е-МТА.

По сравнению с первоначальным уведомлением земельный налог должны меньше заплатить 2710 и больше 1153 человек. Уведомление об оплате земельного налога аннулируется у 4023 человек и они получат по этому поводу электронные письма или СМС. Ошибка коснулась всего 2% от количества лиц, получивших уведомления.

По данным НТД успели уже заплатить земельный налог около 600 человек, у которых обязанность по земельному налогу исчезла или сумма по земельному налогу уменьшилась Эта сумма отражена на счете предоплаты человека в НТД и теперь у человека имеется два выбора — он может оставить эту сумму для оплаты будущих обязанностей или попросить вернуть ее.

Самый простой способ вернуть деньги — зайти в электронный НТД по адресу www.emta.ee и действовать следующим образом: выбрать в меню „Учет”, затем „Ходатайства о возврате и переводе”, а затем представить новое ходатайство.

Также о своем желании можно известить Налогово — Таможенный департамент с помощью сообщения через е-МТА или написав электронное письмо по адресу eraklient@emta.ee

или позвонив по номеру 880 0811.