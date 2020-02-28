28.02.2020, 13:51

Департамент вышлет исправленные уведомления об оплате земельного налога


EST
Maksu- ja Tolliamet
Foto: Ilmar Saabas

Начиная с сегодняшнего дня Налогово-Таможенный департамент (НТД) рассылает исправленные уведомления об оплате земельного налога около 4000 лицам, которым в уведомлениях об оплате земельного налога из-за ошибки взаимодействия инфосистем были неверно учтены льготы по оплате земли под домом.

Новое уведомление отправляется на электронную почту, по СМС на телефонный номер или на почтовый адрес, со своим уведомлением можно ознакомиться также в е-МТА.

По сравнению с первоначальным уведомлением земельный налог должны меньше заплатить 2710 и больше 1153 человек. Уведомление об оплате земельного налога аннулируется у 4023 человек и они получат по этому поводу электронные письма или СМС. Ошибка коснулась всего 2% от количества лиц, получивших уведомления.

По данным НТД успели уже заплатить земельный налог около 600 человек, у которых обязанность по земельному налогу исчезла или сумма по земельному налогу уменьшилась Эта сумма отражена на счете предоплаты человека в НТД и теперь у человека имеется два выбора — он может оставить эту сумму для оплаты будущих обязанностей или попросить вернуть ее.

Самый простой способ вернуть деньги — зайти в электронный НТД по адресу www.emta.ee и действовать следующим образом: выбрать в меню „Учет”, затем „Ходатайства о возврате и переводе”, а затем представить новое ходатайство.

Также о своем желании можно известить Налогово — Таможенный департамент с помощью сообщения через е-МТА или написав электронное письмо по адресу eraklient@emta.ee
или позвонив по номеру 880 0811.

В середине февраля НТД разослал 389 000 уведомлений об оплате земельного налога. Впоследствии выяснилось, что из-за ошибки инфосистемы Земельного департамента, в Налогово- Таможенный департамент не поступили корректные данные о тех лицах, которые во второй половине 2019 года изменили свой адрес в регистре народонаселения и поэтому, в их случае, не были учтены льготы по оплате земли под домом. НТД и Земельный департамент приносят извинения за причиненное беспокойство.

Срок оплаты земельного налога — до 31 марта, если размер налога составляет до 64 евро. Из земельного налога, который превышает 64 евро, к 31 марта 2020 года следует оплатить как минимум половину, но не менее, чем 64 евро. Оставшаяся часть земельного налога оплачивается не позднее, чем к 1 октября 2020 г.

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