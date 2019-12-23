Департамент в этом году дважды выявил листерию в продукции Linnamäe Lihatööstus

Кроме рыбной продукции листерию выявили и на мясоперерабатывающем заводе Linnamäe Lihatööstus — дважды в этом году в разных продуктах. Бактерию штамма ST37 выявили в пробах, взятых VTA: подтвержденная 27 февраля в лаборатории проба листерии была взята из мяса северного оленя и 6 ноября — из лосиной колбасы холодного копчения.

"Фирму оповестили о несоответствующих требованиям результатах проб и сделали предписание немедленно изъять продукцию с рынка. Кроме того, компания должна была выяснить причины предполагаемого заражения и сообщить о действиях, которые они предпринимают для того, чтобы избежать повторного заражения. Предприятие сотрудничает с VTA. Оно исполнило предписания: сразу начало отзывать продукцию с рынка и стало использовать дезинфицирующее средство, которое специально создано для уничтожения биологического налета. Кроме того, компания взяла пробы с продуктов и рабочих поверхностей, в пробах Listeria monocytogenes обнаружено не было. VTA проверит принятые на предприятии меры, при необходимости возьмет пробы, чтобы убедиться, что меры эффективны. Также проверим отзыв продукции", — рассказала руководитель пищевого отдела VTA Кайри Рамъялг.