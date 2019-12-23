23.12.2019, 10:36

Департамент в этом году дважды выявил листерию в продукции Linnamäe Lihatööstus


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Linnamäe lihatööstus
Linnamäe lihatööstusFoto: Andres Putting

Ветеринарно-пищевой департамент (VTA) в этом году обнаружил бактерии листерии еще на нескольких рыбоперерабатывающих предприятиях кроме завода M.V. Wool, однако на других предприятиях бактерии обнаружили один раз и случаев заболевания листериозом, вызванных штаммом бактерий, обнаруженных на других предприятиях, не было, передает rus.err.ee.

Кроме рыбной продукции листерию выявили и на мясоперерабатывающем заводе Linnamäe Lihatööstus — дважды в этом году в разных продуктах. Бактерию штамма ST37 выявили в пробах, взятых VTA: подтвержденная 27 февраля в лаборатории проба листерии была взята из мяса северного оленя и 6 ноября — из лосиной колбасы холодного копчения.

"Фирму оповестили о несоответствующих требованиям результатах проб и сделали предписание немедленно изъять продукцию с рынка. Кроме того, компания должна была выяснить причины предполагаемого заражения и сообщить о действиях, которые они предпринимают для того, чтобы избежать повторного заражения. Предприятие сотрудничает с VTA. Оно исполнило предписания: сразу начало отзывать продукцию с рынка и стало использовать дезинфицирующее средство, которое специально создано для уничтожения биологического налета. Кроме того, компания взяла пробы с продуктов и рабочих поверхностей, в пробах Listeria monocytogenes обнаружено не было. VTA проверит принятые на предприятии меры, при необходимости возьмет пробы, чтобы убедиться, что меры эффективны. Также проверим отзыв продукции", — рассказала руководитель пищевого отдела VTA Кайри Рамъялг.

В департаменте ERR сказали, что тот же штамм листерии ST37, а также другой — ST155 они выявили на двух рыбоперерабатывающих предприятиях — Poseidon ja Vettel: "В компании Poseidon производство продукции из красной рыбы к настоящему моменту приостановлено, она исключена из ассортимента. Компания Vettel доказала департаменту, что в готовой продукции к истечению срока годности не превышается установленное Еврокомиссией предельное допустимое значение (100 КОЕ/г). Я не могу прокомментировать, были ли обнаружены данные штаммы на Avektra, так как в отношении предприятия ведется производство", — пояснила Рамъялг.

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