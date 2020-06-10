Департамент установил: людям действительно втридорога продавали маски, не имеющие защитного класса

В результате длившегося более месяца расследования поставщик масок Semetron так и не смог доказать наличие у масок защитного класса.

Департамент вынес предписание, по которому Semerton запрещается распространять ”защитные маски BIOBASE” под видом средства индивидуальной защиты и в целом запрещается распространять не соответствующие требованиям защитные маски. Продавать маски разрешено только при наличии на них информации о том, что речь не идет о медицинских масках и средстве индивидуальной защиты и что данная маска не защищает от внешних воздействий.

За время разбирательств однако, скорее всего, большая часть масок была успешно продана. Известно, что определенное количество товара ушло за границу, в частности в Латвию.

В случае неисполнения предписания Semetron ждет штраф в размере 10 000 евро, однако с учетом того, что упаковка из 50 масок продавалась примерно за 35 евро, а всего было привезено около трех миллионов масок, такой штраф вряд ли доведет фирму до банкротства.

Комментарий Semetron будет опубликован как только поступит.