10.06.2020, 09:30

Департамент установил: людям действительно втридорога продавали маски, не имеющие защитного класса

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Kui maski kandmine võimaldab leevendada kehtivaid piiranguid, oleks valmis kohustuslikus korras avalikes siseruumides maski kandma 73% elanikest.
Kui maski kandmine võimaldab leevendada kehtivaid piiranguid, oleks valmis kohustuslikus korras avalikes siseruumides maski kandma 73% elanikest. Foto: Ilmar Saabas

В конце мая Департамент технического надзора и защиты прав потребителей закончил расследование по делу о масках Semetron и Magnum, оказавшихся не медицинскими, как заявлялось поставщиками, а пылевыми.

В результате длившегося более месяца расследования поставщик масок Semetron так и не смог доказать наличие у масок защитного класса.

Департамент вынес предписание, по которому Semerton запрещается распространять ”защитные маски BIOBASE” под видом средства индивидуальной защиты и в целом запрещается распространять не соответствующие требованиям защитные маски. Продавать маски разрешено только при наличии на них информации о том, что речь не идет о медицинских масках и средстве индивидуальной защиты и что данная маска не защищает от внешних воздействий.

За время разбирательств однако, скорее всего, большая часть масок была успешно продана. Известно, что определенное количество товара ушло за границу, в частности в Латвию.

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В случае неисполнения предписания Semetron ждет штраф в размере 10 000 евро, однако с учетом того, что упаковка из 50 масок продавалась примерно за 35 евро, а всего было привезено около трех миллионов масок, такой штраф вряд ли доведет фирму до банкротства.

Комментарий Semetron будет опубликован как только поступит.

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