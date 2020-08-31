Департамент статистики: во втором квартале спад экономики составил 6,9%

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Роберта Мюйрсеппа, в связи с чрезвычайным положением экономический спад наблюдался в преобладающей части отраслей. ”В изрядно пострадавшей от чрезвычайной ситуации сфере услуг по проживанию и питанию спад составил 58%, в обрабатывающей промышленности — 19%, в торговле — 11%, в сфере транспорта — 8%, операциях с недвижимостью — 13% и в профессиональной, научной и технической деятельности — 10%. Единственными сферами деятельности, в которых рост продолжался, стали строительство (12%) и информация и связь (8%)”, — добавил Мюйрсепп.

По сравнению со вторым кварталом прошлого года сократилось также поступление налогов, однако этот процесс проходил медленнее, чем общий спад экономики.

Частное потребление сократилось на 8,7%. Рост наблюдался только в части расходов, связанных с домашним образом жизни, — на продукты питания и услуги связи. Во всех других группах товаров расходы снизились: прежде всего покупалось меньше одежды, обуви и не пользовались транспортом и различными услугами.

Инвестиции сократились на 15,4%. В основном уменьшились инвестиции предприятий в здания и сооружения (35,2%) и в транспортные средства (62,5%). В некоторой степени смягчили спад инвестиции правительственного сектора в здания и сооружения (7,7%) и инвестиции домашних хозяйств в жильё (3,1%).

Потребление правительственного сектора выросло на 3,7%, прежде всего по причине увеличения расходов на здравоохранение в связи с коронавирусом (7,9%).

Экспорт во втором квартале сократился на 19% и импорт — на 22%. Как и ожидалось, причиной послужило как общее сокращение грузоперевозок и транспортных услуг, так и прекращение туристических услуг. Из Эстонии вывозилось больше товаров и услуг, чем ввозилось, поэтому нетто-экспорт имеет рекордный профицит, составляя 6,2% от ВВП.

В сравнении с первым кварталом года откорректированный посезонно ВВП уменьшился на 5,6% и в сравнении со вторым кварталом 2019 года — на 6,5%.