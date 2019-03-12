Департамент статистики: в январе рост экспорта продолжился

Основными целевыми государствами экспорта товаров в январе стали Финляндия (16% общего объема экспорта из Эстонии), Швеция и Латвия (доля каждой 10%). В Финляндию экспортировалось более всего электрооборудование, а также металл и изделия из металла, в Швецию – древесина, изделия из древесины и электрооборудование, в Латвию – минеральная продукция, сельскохозяйственная продукция и продукты питания. Более всего вырос экспорт в США (на 66 млн евро), Сингапур (на 30 млн евро) и Данию (на 18 млн евро). В США наиболее увеличился вывоз коммуникационного оборудования, а в Сингапур и Данию – минеральной продукции. Наиболее всего экспорт сократился в Нидерланды (на 34 млн евро), куда было отправлено меньше минеральной продукции.

Из товаров в январе экспортировали преимущественно электрооборудование (17% общего объема экспорта из Эстонии), минеральную продукцию (14%), а также древесину и изделия из древесины (11%). На рост экспорта более всего повлияло увеличение вывоза минеральной продукции (на 37 млн евро), электрооборудования (на 25 млн евро), а также механических машин, древесины и изделий из древесины (каждой на 19 млн евро).

Удельный вес товаров эстонского происхождения составил в январе 2019 года 73% от общего экспорта. Вывоз эстонских товаров увеличился в январе на 11% и ре-экспорт – на 14%. Более всего экспорт эстонских товаров вырос в группе электрооборудования (коммуникационное оборудование, распределительные щиты), древесины и изделий из древесины (древесные гранулы, клееная древесина, пиломатериалы/доска обрезная хвойных пород) и минеральной продукции (сланцевое топливное масло, электроэнергия).

В январе более всего импортировалось товаров из Финляндии (12% от общего импорта в Эстонию), Литвы (11%) и Германии (10%). Из Финляндии больше всего импортировалось минеральной продукции и электрооборудования, из Литвы – минеральной продукции, а из Германии – транспортных средств и механических машин. Более всего увеличился импорт из Литвы (на 47 млн евро) и Китая (на 13 млн евро). Из Литвы наиболее увеличился ввоз минеральной продукции, а из Китая – электрооборудования. Наиболее сократился импорт из Нидерландов.

Из товаров больше всего импортировалось в Эстонию минеральной продукции (16% от общего импорта в Эстонию), электрооборудования (14%) и транспортных средств (10%). Более всего увеличился ввоз минеральной продукции (на 34 млн евро), а также cырья и продукции химической промышленности (на 11 млн евро).

В январе 2019 года индекс объема экспорта внешней торговли увеличился по сравнению с тем же периодом 2018 года на 5%, а индекс объема импорта остался на том же уровне.