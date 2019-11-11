Департамент статистики: в сентябре экспорт сократился

В сентябре из Эстонии экспортировано товаров в текущих ценах на 1,19 млрд евро и импортировано в Эстонию на 1,36 млрд евро. Дефицит товарообмена составил 157 млн евро, что по сравнению с сентябрем прошлого года на 73 млн евро больше.

Основными целевыми государствами экспорта товаров были Финляндия (17% общего объема экспорта), Швеция (10%) и Латвия (9%). Экспорт сократился наиболее всего в США (на 58 млн евро) и Сингапур (32 млн евро), но вырос экспорт в Данию (на 21 млн евро). В США вывозилось меньше электрооборудования и в Сингапур — минеральной продукции, при этом ее вывоз в Данию увеличился.

Из Эстонии больше всего экспортировалось электрооборудование, минеральная продукция, а также сельскохозяйственная продукция и продукты питания (все группы товаров составили по 12% от общего экспорта товаров). На снижение экспорта наиболее всего повлило уменьшение вывоза минеральной продукции (на 66 млн евро) и электрооборудования (на 55 млн евро). Более всего увеличился вывоз сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (на 49 млн евро).

Доля товаров эстонского происхождения составила 72% от общего объема экспорта товаров. По сравнению с cентябрем прошлого года вывоз эстонских товаров уменьшился на 2% и ре-экспорт — на 5%, на что повлиял спад экспорта электрооборудования (коммуникационное оборудование) и минеральной продукции (масло, электроэнергия). Наиболее увеличился (на 49 млн евро) вывоз сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (пшеница, ячмень).