Департамент статистики: в прошлом году ВВП в Эстонии вырос на 4,3%

В прошлом году экспорт увеличился на 4,9%. Как экспорт товаров, так и экспорт услуг росли примерно в одинаковом темпе. Основное положительное влияние обусловлено продажей компьютерных услуг, а также вывозом моторно-транспортных средств и изделий из древесины. Импорт товаров и услуг увеличился на 3,7%, преимущественно за счет закупок услуг по строительству и перевозкам.
Наряду с продолжающимся ростом численности занятых производительность труда на одного работающего выросла на 3%, а в пересчете на рабочий час увеличилась на 3,7%. Затраты на единицу рабочей силы выросли в минувшем году на 4,6%.
В IV квартале прошлого года откорректированный посезонно и по числу рабочих дней ВВП увеличился в сравнении с III кварталом на 0,9% и по сравнению с IV кварталом 2018 года на 4,0%.
Значительный вклад в рост экономики внесла сфера информации и связи, а также отрасли сельского, лесного и рыбного хозяйств, оптовой и розничной торговли. По причине теплой зимы продолжилось негативное влияние на экономический рост энергетического сектора.
Благодаря росту инвестиций внутренний спрос увеличился на 3,3%, а частное потребление выросло на 1,7%.
Внешняя торговля в конце года демонстрировала тенденцию к небольшому снижению. Поскольку как экспорт, так и импорт сокращались примерно в одинаковом темпе, нетто-экспорт оставался позитивным и составил 2,1% от ВВП.
Наряду с замедлением экономического роста в некоторой степени замедлился также рост производительности труда. На одного работающего производительность труда выросла на 2,6%, а в пересчете на рабочий час увеличилась на 3,8%. Затраты на единицу рабочей силы выросли на 2,8%.
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