Департамент статистики: в прошлом году ВВП в Эстонии вырос на 4,3%

Экономический рост держался стабильно высоким из квартала в квартал и третий год подряд превышал 4%. Наибольший вклад в рост экономики внесла отрасль информации и связи, далее следуют сферы оптовой и розничной торговли, а также профессиональной, научной и технической деятельности. В середине года положительное влияние на рост экономики оказала также обрабатывающая промышленность, а во второй половине года хорошо шли дела у сельскохозяйственного сектора, ранее демонстрировавшего скромные результаты. Единственным, оказавшим на экономику негативное влияние, стал энергетический сектор.

В 2019 году отрасль информации и связи, финансовой и страховой деятельности, а также профессиональной, научной и технической деятельности демонстрировали наиболее быстрый за последнее десятилетие рост добавленной стоимости. В сфере информации и связи рост добавленной стоимости достиг 28,6%, а ее снижение происходило в горнодобывающей промышленности и энергетике.

Внутренний спрос был наиболее быстрым за последние семь лет, что обусловлено прежде всего ростом инвестирования на 13,1%, особенно в первой половине года. Инвестиции увеличились почти во всех сферах деятельности, за исключением правительственного сектора. Наиболее положительное влияние на рост оказали инвестиции нефинансовых предприятий в здания и сооружения, а также в транспортные средства. Существенное влияние оказали также инвестиции домохозяйств в жилье. Частное потребление выросло на 3,1%.