Департамент статистики: в марте увеличился доход от продаж у аптек

В марте доход от продаж у магазинов промышленных товаров замедлился. Если в феврале у этих предприятий доход от продаж вырос по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 13%, то в марте рост составил 6%. Больше всего он вырос у аптек и магазинов косметических товаров, а также у других специализированных магазинов (рост по 30%). Доход от продаж увеличился также у магазинов, предлагающих товар по почте или через интернет, и у магазинов, продающих товары для дома, бытовую технику, метизы и строительные материалы. При этом на 43% сократился, по сравнению с мартом прошлого года, доход от продаж у магазинов, предлагающих текстильные изделия, одежду и обувь, на 21% — у других специализированных магазинов (т.н. универмаги), в которых преобладают промышленные товары. Кроме того, на 10% снизился доход от продаж у магазинов, продающих бывшие в употреблении товары, и в уличной торговле (киоски, рынки, прямые продажи).

Доход от продаж у продуктовых магазинов вырос по сравнению с мартом прошлого года на 8%, а у предприятий, занимающихся розничной торговлей моторного топлива, уменьшился на 13%.

По сравнению с февралем, в марте доход от продаж у предприятий розничной торговли увеличился на 10%, однако на основании сезонно и календарно откорректированных данных продажи уменьшились по сравнению с предыдущим месяцем на 3%. За первые три месяца текущего года доход от продаж у предприятий розничной торговли увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 5%.

Индекс объема продаж у предприятий розничной торговли и его тенденция, январь 2010 — март 2020 (2015 = 100)

График: Департамент статистики

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