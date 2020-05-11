Департамент статистики: в марте более всего сократился экспорт механических машин

В марте из Эстонии экспортировано товаров в текущих ценах на 1,2 млрд евро и импортировано в Эстонию на 1,4 млрд евро. Дефицит товарообмена составил 150 млн евро и в сравнении с тем же периодом прошлого года уменьшился на 16 млн евро.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эвелин Пуура, на снижение экспорта в марте наиболее повлияло уменьшение вывоза деревообрабатывающего оборудования и сланцевого топливного масла. ”Импорт сократился преимущественно по причине уменьшения ввоза электронных интегральных схем и легковых автомобилей”, — добавила Пуура.

Основным крупнейшим партнером Эстонии по экспорту по-прежнему была Финляндия, далее следуют Швеция и Латвия. Экспорт сократился более всего в Бельгию (на 21 млн евро), во Францию (на 20 млн евро) и в Данию (на 19 млн евро). В Бельгию и Данию меньше вывозилось по сравнению с прошлым годом сланцевого масла, а во Францию — удобрений. Экспорт вырос более всего в Швецию и Финляндию. В Швецию вывозилось больше коммуникационного оборудования, а в Финляндию — сборных деревянных строений.

Из товаров больше всего экспортировались электрооборудование, минеральная продукция и древесина и изделия из древесины. На снижение экспорта значительно повлияло уменьшение по сравнению с мартом прошлого года вывоза механических машин (на 21 млн евро) и минеральной продукции (на 16 млн евро). При этом более всего увеличился вывоз электрооборудования (на 21 млн евро) и драгоценных металлов (на 19 млн евро).

Доля товаров эстонского происхождения составила в марте 69% от общего объема экспорта товаров. По сравнению с мартом прошлого года вывоз эстонских товаров уменьшился на 5% и ре-экспорт вырос на 10%. Наиболее сократился экспорт авиационного топлива и сланцевого топливного масла, а также специального оборудования и частей механизмов.

В Эстонию больше всего импортировалось товаров из Финляндии, Германии и Литвы. Ввоз товаров наиболее сократился из Швеции (на 34 млн евро), Финляндии (на 22 млн евро) и Латвии (на 15 млн евро). Из Швеции наиболее уменьшился ввоз электрооборудования и транспортных средств, из Финляндии — механических машин и минеральной продукции, а из Латвии — минеральных удобрений. Импорт товаров наиболее увеличился из США (на 33 млн евро).