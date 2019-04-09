Департамент статистики: в феврале на рост экспорта повлиял деревообрабатывающий сектор

Основными целевыми государствами экспорта товаров в феврале стали Финляндия (15% общего объема экспорта из Эстонии), Швеция (11%), Латвия и США (доля каждой 8%). В Финляндию экспортировалось более всего электрооборудование, а также металл и изделия из металла, в Швецию — древесина, изделия из древесины и электрооборудование, в Латвию — транспортные средства, сельскохозяйственная продукция и продукты питания, в США — электрооборудование и минеральная продукция. Более всего вырос экспорт в США (на 58 млн евро), Нидерланды и Турцию (в каждую на 16 млн евро). В США наиболее увеличился вывоз коммуникационного оборудования, в Нидерланды — минеральной продукции и в Турцию — продовольственной пшеницы. Наиболее всего экспорт сократился в Великобританию (на 22 млн евро), куда было отправлено меньше минеральной продукции.

Из товаров в феврале экспортировали преимущественно электрооборудование (15% общего объема экспорта из Эстонии), минеральную продукцию (14%), а также древесину и изделия из древесины (12%). На рост экспорта более всего повлияло увеличение вывоза древесины и изделий из древесины (на 21 млн евро), различных промышленных изделий (на 14 млн евро), а также механических машин (11 млн евро). Более всего уменьшился экспорт минеральной продукции (на 23 млн евро).

Удельный вес товаров эстонского происхождения составил в феврале 74% от общего экспорта. Вывоз эстонских товаров увеличился по сравнению с февралем прошлого года на 4% и ре-экспорт — на 3%. Более всего экспорт эстонских товаров вырос в группе древесины и изделий из древесины (древесные гранулы, клееная древесина, пиломатериалы/доска обрезная хвойных пород) и различных промышленных изделий (сборные дома из древесины, мебель). При этом уменьшился экспорт минеральной продукции (сланцевое топливное масло, электроэнергия).

В феврале более всего импортировалось товаров из Финляндии (12% от общего импорта в Эстонию), Германии (11%) и Швеции (10%). Из Финляндии больше всего импортировалось минеральной продукции и электрооборудования, из Германии — транспортных средств и механических машин, а из Швеции — электрооборудования и транспортных средств. Более всего вырос импорт из Швеции (на 13 млн евро), преимущественно за счёт увеличения ввоза электрооборудования. Наиболее сократился импорт из Белоруссии (на 13 млн евро), что было обусловлено уменьшением ввоза минеральной продукции почти вполовину.

Из товаров больше всего импортировалось в Эстонию электрооборудования (13% от общего импорта), минеральной продукции (12%) и транспортных средств (11%). Более всего увеличился ввоз сырья и продукции химической промышленности (на 17 млн евро), а уменьшился ввоз механических машин (на 12 млн евро).

В феврале 2019 года индекс объема экспорта внешней торговли увеличился по сравнению с тем же периодом 2018 года на 4%, а индекс объема импорта уменьшился на 1%.