Департамент статистики: в четвертом квартале цены на строительные работы начали повышаться

Индекс цен на строительство отражает изменение стоимости строительной деятельности на уровне прямых расходов на строительной площадке и подразделяется на три основных групп: рабочая сила, строительная техника и стройматериалы. При расчёте индекса цен на строительство учитываются четыре группы строений: частные дома, многоквартирные дома, промышленные и служебные здания. При расчёте индекса цен на ремонтные и реконструкционные работы рассматриваются служебные здания.

По словам аналитика Департамента статистики Юло Паулуса, в четвертом квартале 2020 года на рост индекса в сравнении с предыдущим кварталом больше всего повлияло подорожание материалов. Повышению индекса способствовал также рост зарплат. ”В 2020 году рабочая сила подорожала по сравнению со средним показателем 2019 года на 0,1%, стоимость использования строительной техники выросла на 1,5% и цены на материалы — на 0,5%”, — добавил Паулус.

Индекс цен на ремонтные и реконструкционные работы в четвертом квартале 2020 года повысился по сравнению с третьим кварталом на 0,1%. В 2020 году индекс повысился по сравнению со средним показателем 2019 года на 0,2%, при этом стоимость строительных материалов подорожала на 0,4%, а стоимость рабочей силы и использования строительной техники остались на том же уровне.