Департамент статистики: в апреле дефицит торгового баланса вырос до 156 млн евро

Основными целевыми государствами экспорта товаров в апреле были Финляндия (16% общего объема экспорта), Швеция (10%) и Латвия (9%). Более всего увеличился экспорт в Нидерланды (на 24 млн евро), США (на 23 млн евро) и Aвстралию (15 млн евро). В Нидерланды наиболее увеличился экспорт минеральной продукции (мазут, сланцевое топливное масло), в США — электрооборудования (коммуникационное оборудования) и в Aвстралию — минеральной продукции (моторное топливо). Наиболее всего сократился экспорт в Канаду и Норвегию (в обе страны уменьшился на 11 млн евро). B Норвегию было отправлено меньше pазличных промышленных изделий (сборные строительные конструкции из древесины) и в Канаду — электрооборудования (коммуникационное оборудование).

Из товаров, в апреле больше всего экспортировали электрооборудование (15% общего экспорта товаров), минеральную продукцию (13%), а также древесину и изделия из древесины (11%). На рост экспорта более всего повлияло увеличение вывоза транспортных средств (на 14 млн евро), cельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров (13 млн евро), а также электрооборудование (7 млн евро). Более всего уменьшился вывоз различных промышленных изделий (на 9 млн евро).

Удельный вес товаров эстонского происхождения составил в апреле 72% от общего объема экспорта товаров. Вывоз товаров эстонского происхождения и ре-экспорт увеличились по сравнению с апрелем прошлого года на 4%. Более всего экспорт эстонских товаров вырос в группе электрооборудования (коммуникационное оборудование) и механических машин (оборудование для обработки почвы). При этом уменьшился экспорт различных промышленных изделий (сборные строительные конструкции из древесины).

В апреле импортировалось больше всего товаров из Финляндии, Швеции и Германии (доля каждой страны составляет 11% от общего импорта). Наиболее всего вырос импорт из Швеции (на 45 млн евро) за счёт увеличения ввоза электрооборудования и транспортных средств. Импорт товаров уменьшился более всего из Финляндии (на 34 млн евро), что было обусловлено уменьшением на половину ввоза минеральной продукции (моторное топливо, мазут).

Из товаров больше всего импортировалось в Эстонию электрооборудования (13% от общего объема импорта), транспортных средств (12%), минеральной продукции и механических машин (доля каждой группы 11%). Наиболее увеличился ввоз транспортных средств (на 17 млн евро), но уменьшился ввоз минеральной продукции (на 20 млн евро).

По сравнению с тем же месяцем 2018 года, индекс объема экспорта внешней торговли уменьшился на 1% и индекс объема импорта на 4%.