Департамент статистики: уровень безработицы повысился до 7,1 процента

Ведущий аналитик Департамента статистики Эвели Вооленс подтвердила, что показатели рынка труда во втором квартале отражают негативное влияние кризиса, вызванного коронавирусом. ”В сравнении со вторым кварталом прошлого года снизился как уровень трудовой занятости, так и уровень участия в рабочей силе. В свою очередь, уровень безработицы повысился на два процентных пункта”, — сказала Вооленс.

Занятых во втором квартале было 643 900, что на 23 800 меньше, чем в этот же период прошлого года. С полной трудовой занятостью работали 560 400 человек, или на 24 100 меньше, чем в этом же квартале предыдущего года. Численность работников с частичной занятостью больших изменений не претерпела и составила 83 500 человек. ”По сравнению с тем же периодом прошлого года, уровень трудовой занятости снизился на 2,7 процентных пункта. Среди женщин он составил 61,2% и среди мужчин — 69,8%. В сравнении со вторым кварталом предыдущего года, среди занятых было на 9600 меньше мужчин и на 14 200 — женщин”, — добавила Вооленс.

Уровень безработицы составил 7,1% и безработных было 49 400 человек, что на 13 700 больше, чем во втором квартале прошлого года. Уровень безработицы среди эстонцев составил 6,3% и среди неэстонцев — 8,8%. Менее полугода не имели работы 34 100 человек, а безработных на протяжении 6–11 месяцев было 9100. Долговременно безработных насчитывалось 6100 человек.

Неактивных на рынке труда во втором квартале было 290 900 человек, что на 13 300 больше, чем в это же время прошлого года. Главными причинами неактивности послужили пенсионный возраст (91 500), учеба (74 200), а также болезнь или травма (57 800).