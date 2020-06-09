Департамент статистики: столь значительное снижение товарообмена последний раз наблюдалось 11 лет назад

В апреле из Эстонии экспортировано товаров в текущих ценах на 1,02 млрд евро и импортировано в Эстонию на 1,09 млрд евро. Дефицит товарообмена составил 61 млн евро и в сравнении с тем же периодом прошлого года уменьшился на 89 млн евро.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эвелин Пуура, последний раз столь масштабное сокращение товарообмена наблюдалось 11 лет назад, в 2009 году. ”В апреле товарообмен сократился в большинстве важнейших групп товаров, однако увеличился как экспорт, так и импорт связанных с коронавирусом товаров, например, дезинфицирующих средств и медикаментов”, — пояснила Пуура.

Из товаров больше всего экспортировались электрооборудование, древесина и изделия из древесины, а также сельскохозяйственная продукция и продукты питания. На снижение экспорта значительно повлияло уменьшение по сравнению с апрелем прошлого года вывоза минеральной продукции (спад на 63 млн евро), транспортных средств (на 47 млн евро) и электрообрудования (на 31 млн евро). При этом более всего увеличился экспорт сырья и продукции химической промышленности (рост на 12 млн евро), в котором наиболее вырос вывоз дезинфицирующих средств и азотных удобрений.

Доля товаров эстонского происхождения составила в апреле 71% от общего объема экспорта товаров. По сравнению с апрелем прошлого года вывоз эстонских товаров уменьшился на 18% и ре-экспорт — на 16%. Наиболее сократился вывоз сланцевого топливного масла, коммуникационного оборудования и различных промышленных товаров (например, мебельных аксессуаров).

Из товаров в Эстонию импортировалось больше всего сырья и продукции химической промышленности, электрооборудования, сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, а также минеральной продукции. Более всего сократился ввоз транспортных средств (спад на 104 млн евро), электрооборудования (на 49 млн евро) и механических машин (на 47 млн евро). При этом вырос импорт сырья и продукции химической промышленности (рост на 18 млн евро), в котором значительным фактором роста послужили медикаменты.