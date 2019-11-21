Департамент статистики: средняя почасовая брутто-зарплата растет

Согласно первоначальным данным Департамента статистики, в 2018 году самая большая средняя почасовая брутто-зарплата была у руководителей (11 евро) и самая маленькая — у неквалифицированных рабочих (4,6 евро).

За четыре года средняя почасовая брутто-зарплата увеличилась на 29%. По сравнению с 2014 годом средняя почасовая брутто-зарплата увеличилась больше всего у квалифицированных работников сельского хозяйства (на 36%) и работников сферы обслуживания и торговли (на 35%).

Менее всего средняя почасовая брутто-зарплата увеличилась у техников и специалистов среднего звена (на 22%).

Средняя почасовая брутто-зарплата работников с полной и частичной трудовой занятостью по основным группам занятий, октябрь 2014 — октябрь 2018:

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