Департамент статистики: прошлый урожайный год стал рекордным

После нескольких неблагоприятных для сельского хозяйства лет урожай зерновых в прошлом году был на 77% больше, чем в 2018 году, и на 6% больше, чем в 2015 году, когда погода также благоволила аграриям. В общем урожае зерновых было собрано 847 000 тонны пшеницы, 523 000 тонн ячменя и 119 000 тонн ржи. На гектар получено 4,5 тонны зерновых, что стало рекордным до сего времени результатом урожайности.

Столь высокому урожаю способствовали также самые большие за последние двадцать пять лет площади по выращиванию зерновых — 364 000 гектара. Озимые впервые составили почти половину посевных площадей и более половины урожая зерновых: в среднем 5,3 тонны с гектара. Урожайность яровых была значительно скромнее — 3,7 тонны с гектара.

Более чем в половине уездов урожай зерновых побил рекорды. Средний показатель урожайности варьируется от 3,2 тонны в Ида-Вируском уезде и 3,4 тонны в Хийуском уезде до 5,3 тонны в Йыгеваском уезде, при этом для Хийуского и Йыгеваского уездов это стало лучшим результатом за все времена.