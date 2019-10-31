Департамент статистики: промышленные предприятия стали производить меньше продукции

По сравнению с сентябрем 2018 года в обрабатывающей промышленности произведено на 1% меньше продукции. В сравнении с тем же периодом прошлого года по объему производства отставали более половины промышленных отраслей. Среди наиболее весомых отраслей промышленности снизилось производство продукции в обработке древесины и изделий из металла, а также электрооборудования. Увеличилось производство продуктов питания, компьютеров и строительных материалов.

На внешний рынок было продано 68% от всей продукции обрабатывающей промышленности. Согласно неоткорректированным данным, продажа продукции на экспорт выросла на 6%, а на внутренний рынок на 5%.

В соответствии с сезонно откорректированными данными, в сентябре в промышленности было произведено на 1% меньше продукции, чем в августе, и в обрабатывающей промышленности на 3% меньше.

Производство электроэнергии в сравнении с сентябрем прошлого года уменьшилось на 43%, а производство тепла увеличилось на 15%.